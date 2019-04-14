Поклонники восхитились стройными ногами 41-летней Екатерины Климовой

Подписчикам Екатерины Климовой с трудом верится, что эта хрупкая женщина могла родить четверых детей. Актриса воспитывает 17-летнюю дочь Елизавету, 12-летнего Матвея, 10-летнего Корнея и 3-летнюю малышку Беллу. Звезда счастлива в браке со звездой сериала «Волчье солнце» Гелой Месхи.В своем посте артистка призвала женщин и девушек «баловать и любить себя». По словам актрисы, у нее выдались эгоистичные выходные, чему она очень рада. На снимке знаменитость предстала в синих джинсах, белой футболке и кроссовках. Подписчики восхитились ее фигурой, отметив, что 41-летней артистке можно дать максимум 20 лет. Фолловеры удивлены тому, что Климова смогла сохранить отличную форму после рождения четверых детей.Ранее Гела Месхи признался в том, что он не может быть строгим отцом, так как ему очень сложно отказать маленькой Белле. Малышка активно занимается бальными танцами, а педагоги отмечают способности и старания 3-летней девочки. Кроме этого, младшая дочь Екатерины Климовой любит позировать перед камерой и уже проявляет актерский талант.