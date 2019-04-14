Пользователей Android-устройств предупредили об опасном вирусе на сервисах Google Play





Недавно устройства на операционной системе Android подверглись массовой атаке, в которой было заражено 36,5 миллиона девайсов. Причиной заражения стали приложения, расположенные на сервисах Google Play, в результате чего из интернет-магазина было удалено 25 приложений. Новый вирус Exodus способен не только шпионить и красть данные пользователя, но и рутировать права и брать устройство под контроль.Данная шпионская программа использовала эксплой DirtyCOW, который был исправлен в 2016 году компанией Google. Это позволяет защитить любой смартфон, который был недавно обновлен. Также атакам подвержены устройства на операционной системе iOS. Заражаются такие девайсы через фишинговые сайты после злоупотребления программой Apple Developer Enterprise