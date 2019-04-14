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В Москве за 34 млн рублей продают квартиру Людмилы Целиковской

Квартиру советской актрисы Людмилы Целиковской в Москве выставили на продажу ее наследники. Стоимость жилплощади оценили в 34 миллиона рублей.
В Москве за 34 млн рублей продают квартиру Людмилы Целиковской

В сентябре 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения известной советской актрисы Людмилы Целиковской. После своей смерти в 1992 году артистка оставила квартиру в доме на Новинском бульваре, 18, где до недавнего времени проживал сын артистки вместе с супругой. Пара рассталась около года назад, а ставшую ненужной жилплощадь было решено продать за 34 миллиона рублей. Дом был возведен по индивидуальному проекту архитекторов Посохина и Мндоянца, а квартиры в нем имеют отличную звукоизоляцию, высокие потолки, а во дворе ведется видеонаблюдение.
В Москве за 34 млн рублей продают квартиру Людмилы Целиковской

В данном доме в свое время жил художник Петр Кончаловский, в то время как Целиковская проживала здесь с 1954 года. До недавнего времени вся обстановка квартиры сохранялась так, как было при жизни актрисы. К столетию со дня рождения артистки родственники выразили готовность предоставить для экспозиции вещи из личного архива звезды.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:49

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