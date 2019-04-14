«Я не пью совсем»: Любовь Успенская недавно отказалась от употребления алкоголя

Любовь Успенская рассказала, что несмотря на свой возраст (сейчас ей 65 лет), она отлично чувствует себя в компании более молодых коллег, и даже удивляет их своей энергией и здоровьем. Артистка близко дружит с солисткой группа «А’Студио» Кети Топурией, Славой и Натальей Ионовой. Они регулярно интересуются у нее, как ей удается сохранять такую активность даже в таком возрасте. Певица отмечает, что следит за своим здоровьем и поэтому на него совершенно не жалуется, а когда не хватает сил – готова «зарядиться» чашкой кофе. К таким средствам артистка прибегает крайне редко, так как после них звезда ощущает сильный прилив сил и так описывает свое состояние: «Лечу и сбиваю все прилавки».По словам Любови Успенской, она недавно полностью отказалась от алкоголя. «Я не пью совсем», - констатирует звезда. Певица совершенно не жалеет о подобном решении и считает, что это полезно не только для здоровья, но и для личности. При этом знаменитость не собирается учить жизни других, считает это неприемлемым.Напомним, недавно дочь Любови Успенской упала с велосипеда и получила травму. Теперь девушка проходит курс лечения за границей, а мать часто приезжает ее проведать.