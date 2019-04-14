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В Сети опубликовали видео с выставки декораций «Игры Престолов»

В Сети опубликовали уникальное видео, снятое на выставке культового сериала «Игра престолов», организованной недалеко от съемочного павильона проекта в Северной Ирландии. Там любой желающий может ознакомиться с костюмами, аксессуарами, доспехами, мечами и декорациями знаменитого проекта.
В Сети опубликовали видео с выставки декораций «Игры Престолов»

Сериал «Игра престолов» уже давно получил статус культового, поэтому его создатели решили дать простым фанатам возможность ознакомиться с процессом создания проекта поближе. Для этого они организовали выставку в Северной Ирландии, расположенную недалеко от съемочного павильона. Именно в этой стране происходит практически половина всех съемок сериала, так как местная природа позволяет запечатлеть многие виды, впоследствии становящиеся Севером, Долиной Аррен, Речными землями, Железными островами, Штормовыми землями, и даже Дорном и Королевской Гаванью.

На этой выставке, посвященной сериалу «Игра престолов», представлены многие костюмы, оружие, доспехи, декорации и иные предметы, регулярно участвующие в создании непревзойденной атмосферы повествования. Любой желающий может ознакомиться со всем этим в преддверии выхода последнего сезона, что состоится уже 14 апреля. Первым россиянином на этой выставке оказался журналист, выпустивший уникальный видеоролик, посвященный этому мероприятию. На нем он не только показывает, но и рассказывает о выставленных экспонатах.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:16

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