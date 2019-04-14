Одно лицо: Близнецы знаменитостей, о которых многие не знали





Получивший известность благодаря роли Фредди Меркьюри в “Богемской рапсодии” актер Рами Малек имеет брата-близнеца по имени Сами. Он работает учителем в Лос-Анджелесе, а его внешность слегка отличается от внешнего вида звездного брата, но при этом их родственная связь точно прослеживается. У знаменитой Скарлетт Йоханссон есть брат-близнец Хантер, который часто появляется на красных дорожках вместе с известной сестрой. Марк Синклер Винсент является братом-близнецом Вина Дизеля, но по сравнению со знаменитым родственником ведет тихую жизнь и занимается бизнесом. Известная трансгендерная актриса Лаверна Кокс имеет брата-близнеца М Ламара.У Эштона Катчера имеется брат Майкл, который страдает от церебрального паралича, но при этом актер называет родственника своим лучшим другом и во всем поддерживает. Американская актриса Паркер Поузи запомнилась зрителю по ролям в фильмах “Бей и кричи” и “Девушки из офиса”, а ее брат Кристофер выбрал для себя профессию юриста.