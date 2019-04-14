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Одно лицо: Близнецы знаменитостей, о которых многие не знали
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Одно лицо: Близнецы знаменитостей, о которых многие не знали

Среди известных американских актеров есть звездные близнецы, например, сестры Олсен и братья Спроус. Однако у некоторых знаменитостей есть близкие родственники, которые не работают в индустрии развлечений и почти не знакомы широкой публике.
Одно лицо: Близнецы знаменитостей, о которых многие не знали

Получивший известность благодаря роли Фредди Меркьюри в “Богемской рапсодии” актер Рами Малек имеет брата-близнеца по имени Сами. Он работает учителем в Лос-Анджелесе, а его внешность слегка отличается от внешнего вида звездного брата, но при этом их родственная связь точно прослеживается. У знаменитой Скарлетт Йоханссон есть брат-близнец Хантер, который часто появляется на красных дорожках вместе с известной сестрой. Марк Синклер Винсент является братом-близнецом Вина Дизеля, но по сравнению со знаменитым родственником ведет тихую жизнь и занимается бизнесом. Известная трансгендерная актриса Лаверна Кокс имеет брата-близнеца М Ламара.
Одно лицо: Близнецы знаменитостей, о которых многие не знали

У Эштона Катчера имеется брат Майкл, который страдает от церебрального паралича, но при этом актер называет родственника своим лучшим другом и во всем поддерживает. Американская актриса Паркер Поузи запомнилась зрителю по ролям в фильмах “Бей и кричи” и “Девушки из офиса”, а ее брат Кристофер выбрал для себя профессию юриста.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:46

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