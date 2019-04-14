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Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в России

Специалисты, проанализировав рынок, составили список самых популярных кроссоверов в России. ТОП составлялся на основании данных о количестве проданных экземпляров.
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в России

В прошлом месяце в России было продано 59 085 транспортных средств типа SUV. На первую строчку вышли Hyundai, продав 8019 автомобилей. Второе место заняла компания Renault, которая продала 6059 кроссоверов. Тройку лидеров замыкает Nissan, их автомобили приобрело 5005 россиян. Четвертое и пятое места занимают LADA и Toyota, с результатом 4790 и 4511 экземпляров соответственно.

В ТОП 10 также попали следующие марки: Volkswagen, Chevrolet, KIA, Mitsubishi и Mazda.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:53

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