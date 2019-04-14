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Дочь Валерия Меладзе Инга открыла собственный бизнес

Дочь Валерия Меладзе Инга открыла собственный бизнес по производству бижутерии. Об этом ее звездный отец рассказал своим подписчикам в Instagram и отметил, что наследница пообещала купить ему один микрофон с полученной прибыли.
Дочь Валерия Меладзе Инга открыла собственный бизнес

Валерий Меладзе является многодетным отцом, он воспитывает сразу троих дочек: Софию, Ариану и Ингу. Последняя из них является самой старшей и уже открыла свой собственный бизнес, о чем певец и рассказал подписчикам в Instagram. Он опубликовал несколько вариантов бижутерии из линии украшений, созданных его наследницей. Звезда отметил, что гордится Ингой и всегда готов помочь ей в ее начинаниях, именно поэтому и взялся прорекламировать коллекцию. По словам артиста, дочь пообещала ему новый концертный микрофон с прибыли от этих продаж. Знаменитость заявил: «Подобная обновка будет кстати».

Подписчики Валерия Меладзе оценили эту линию украшений и считают, что у Инги определенно есть талант и чувство стиля. Они отмечают, что подобная бижутерия определенно получит своего покупателя и не должна остаться незамеченной. Прокомментировала запись звезды и его дочь, написав, что не поскупится на подарок отцу и намерена купить ему 10 микрофонов, а не один. Таким образом подписчики Валерия Меладзе получили возможность лично похвалить наследницу артиста и ее линию украшений.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:00

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