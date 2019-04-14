Первым человеком на Марсе может оказаться женщина
Первым человеком, чья нога ступит на поверхность Марса, может оказаться женщина. На эту роль претендует американка Джеймс Брайденстайн, сообщает ведомство NASA, планирующее подобную высадку через 10-15 лет.
Первым человеком, полетевшим в космос, был Юрий Гагарин, это произошло в 1961 году, а уже через 2 года его подвиг повторила Валентина Терешкова. Американские космонавты тоже смогли удивить своих советских коллег и в 1969 году Нил Армстронг совершил первые шаги по поверхности спутника Земли – Луны. Эти события навсегда вошли в историю человечества, но теперь перед ним стоит новая, более амбициозная задача – полет на Марс. Сейчас подобными проектами занимается не только американское государственное ведомство NASA, но и частные компании, например, Space X Илона Маска. Специалисты постоянно спорят на тему того, кто же первый высадится на Красной планете.
NASA недавно сообщило о том, что свой первый полет на Марс рассчитывает совершить через 10-15 лет и даже назвала имя потенциального космонавта для этой экспедиции. Первым человеком, имеющим шансы пройти по поверхности Красной планеты, может стать женщина – американка Джеймс Брайденстайн, являющаяся главной претенденткой на эту роль. При этом представители NASA отметили, что вторым подобным космонавтом, скорее всего, тоже станет представительница прекрасного пола, но не сообщили ее имени.
Первым человеком, полетевшим в космос, был Юрий Гагарин, это произошло в 1961 году, а уже через 2 года его подвиг повторила Валентина Терешкова. Американские космонавты тоже смогли удивить своих советских коллег и в 1969 году Нил Армстронг совершил первые шаги по поверхности спутника Земли – Луны. Эти события навсегда вошли в историю человечества, но теперь перед ним стоит новая, более амбициозная задача – полет на Марс. Сейчас подобными проектами занимается не только американское государственное ведомство NASA, но и частные компании, например, Space X Илона Маска. Специалисты постоянно спорят на тему того, кто же первый высадится на Красной планете.
NASA недавно сообщило о том, что свой первый полет на Марс рассчитывает совершить через 10-15 лет и даже назвала имя потенциального космонавта для этой экспедиции. Первым человеком, имеющим шансы пройти по поверхности Красной планеты, может стать женщина – американка Джеймс Брайденстайн, являющаяся главной претенденткой на эту роль. При этом представители NASA отметили, что вторым подобным космонавтом, скорее всего, тоже станет представительница прекрасного пола, но не сообщили ее имени.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:39