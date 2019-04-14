Первым человеком на Марсе может оказаться женщина





Первым человеком, полетевшим в космос, был Юрий Гагарин, это произошло в 1961 году, а уже через 2 года его подвиг повторила Валентина Терешкова. Американские космонавты тоже смогли удивить своих советских коллег и в 1969 году Нил Армстронг совершил первые шаги по поверхности спутника Земли – Луны. Эти события навсегда вошли в историю человечества, но теперь перед ним стоит новая, более амбициозная задача – полет на Марс. Сейчас подобными проектами занимается не только американское государственное ведомство NASA, но и частные компании, например, Space X Илона Маска. Специалисты постоянно спорят на тему того, кто же первый высадится на Красной планете.NASA недавно сообщило о том, что свой первый полет на Марс рассчитывает совершить через 10-15 лет и даже назвала имя потенциального космонавта для этой экспедиции. Первым человеком, имеющим шансы пройти по поверхности Красной планеты, может стать женщина – американка Джеймс Брайденстайн, являющаяся главной претенденткой на эту роль. При этом представители NASA отметили, что вторым подобным космонавтом, скорее всего, тоже станет представительница прекрасного пола, но не сообщили ее имени.