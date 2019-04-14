Супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась с молодым любовником





Знакомые пары говорят, что молодой человек сильно привязался к Наоми, а она в свою очередь хотела непринужденных отношений. Пейн был очень рад, когда у него начались отношения с супермоделью, поскольку он являлся её фанатом ещё с детства.Однако бывшая пара сама никак не прокомментировала разрыв. Возможно, в ближайшее время будет более подробная информация по данному поводу.