Супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась с молодым любовником
Как сообщает издание The Sun, супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась со своим молодым любовником Лиамом Пейном, являющимся участником группы One Direction. Причиной расставания стала разница в возрасте и темпераментах.
Знакомые пары говорят, что молодой человек сильно привязался к Наоми, а она в свою очередь хотела непринужденных отношений. Пейн был очень рад, когда у него начались отношения с супермоделью, поскольку он являлся её фанатом ещё с детства.
Однако бывшая пара сама никак не прокомментировала разрыв. Возможно, в ближайшее время будет более подробная информация по данному поводу.
Знакомые пары говорят, что молодой человек сильно привязался к Наоми, а она в свою очередь хотела непринужденных отношений. Пейн был очень рад, когда у него начались отношения с супермоделью, поскольку он являлся её фанатом ещё с детства.
Однако бывшая пара сама никак не прокомментировала разрыв. Возможно, в ближайшее время будет более подробная информация по данному поводу.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:32