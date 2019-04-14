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Супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась с молодым любовником

Как сообщает издание The Sun, супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась со своим молодым любовником Лиамом Пейном, являющимся участником группы One Direction. Причиной расставания стала разница в возрасте и темпераментах.
Супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась с молодым любовником

Знакомые пары говорят, что молодой человек сильно привязался к Наоми, а она в свою очередь хотела непринужденных отношений. Пейн был очень рад, когда у него начались отношения с супермоделью, поскольку он являлся её фанатом ещё с детства.

Однако бывшая пара сама никак не прокомментировала разрыв. Возможно, в ближайшее время будет более подробная информация по данному поводу.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:32

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