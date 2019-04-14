Максим Галкин признался, что с уважением относится к Филиппу Киркорову

Свыше 10 лет Алла Пугачева находилась в официальном союзе с Филиппом Киркоровым, и эта звездная пара вызывала восторг у многочисленных фанатов. В начале 2000-х годов отношения звезд испортились, а публика была уверена, что в расставании кумиров миллионов виновен Максим Галкин. В документальной ленте, получившей название “Моя жена — Алла Пугачева”, деятель отметил, что на момент общения с Примадонной она была на грани развода и уже не жила с супругом. Также Галкин заявил, что с уважением относился к семье своей избранницы и сейчас не ревнует.Галкин называет Филиппа Киркорова частью их жизни, но при этом певец иногда старается быть деликатным. Пугачева с супругом часто принимает бывшего мужа в гостях, а тот всегда приносит особенные подарки детям артистки.