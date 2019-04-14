АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Одно лицо: Близнецы знаменитостей, о которых многие не знали
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Максим Галкин признался, что с уважением относится к Филиппу Киркорову

Российский артист Максим Галкин признался, что с уважением относится к Филиппу Киркорову и не ревнует. Телеведущий со своей супругой Аллой Пугачевой поддерживают близкие отношения с ее бывшим мужем и относятся к нему как к члену своей семьи.
Максим Галкин признался, что с уважением относится к Филиппу Киркорову

Свыше 10 лет Алла Пугачева находилась в официальном союзе с Филиппом Киркоровым, и эта звездная пара вызывала восторг у многочисленных фанатов. В начале 2000-х годов отношения звезд испортились, а публика была уверена, что в расставании кумиров миллионов виновен Максим Галкин. В документальной ленте, получившей название “Моя жена — Алла Пугачева”, деятель отметил, что на момент общения с Примадонной она была на грани развода и уже не жила с супругом. Также Галкин заявил, что с уважением относился к семье своей избранницы и сейчас не ревнует.

Галкин называет Филиппа Киркорова частью их жизни, но при этом певец иногда старается быть деликатным. Пугачева с супругом часто принимает бывшего мужа в гостях, а тот всегда приносит особенные подарки детям артистки.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликовали видео с выставки
Дочь Валерия Меладзе Инга открыла
Эксперты назвали самые популярные
Одно лицо: Близнецы знаменитостей, о
Первым человеком на Марсе может
Супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась с
Медики назвали ключевые симптомы
В Сети появилось фото цифровой консоли
Максим Галкин признался, что с
Археологи обнаружили три саркофага с
Анастасия Волчкова украсила свой
Бенчмарк назвал характеристики «убийцы»
Дочь Алексея Панина не хочет видеться
В Петербурге произошло смертельное ДТП
Диетологи назвали продукты, разрешенные
Юлианна Караулова протестует против
Самое дорогое полотно Леонарда да Винчи
Меган Маркл намерена первой среди
Уфолог обнаружил затонувший корабль
Андрей Малахов опроверг сплетни о
Автошоу в Шанхае станет площадкой для
Компания Samsung подала патент на
Принцесса Диана пыталась привлечь
В Сети опубликовали фото праворульной
Вера Брежнева раскрыла главные секреты
Американские эксперты высоко оценили
Маргарите Ларченко посоветовали начать
Microsoft сообщил о взломе хакерами
Ольга Бузова побывала на ужине вместе с
Ученые изобрели новый способ “быстрой
Просмотреть все новости