Медики назвали ключевые симптомы перехода простуды в пневмонию





В первую очередь медики рассказали про комбинацию двух факторов – простуды и сонливости. Это знак того, что организм столкнулся с серьезной проблемой и ему не хватает сил для ее преодоления, поэтому он хочет больше времени отдыхать. Следующий ключевой симптом – это потеря аппетита. Специалисты акцентируют, что речь не о снижении желания, а о его полном отсутствии. Это происходит из-за того, что у организма недостаточно сил для борьбы с инфекцией.Медики советуют больным простудой людям внимательно следить за свои кашлем. Если он достаточно сильный, а также имеет мокроту зеленоватого и коричневатого оттенка – это явный признак начала пневмонии. Также в таких случаях в слизи может появляться кровь, что говорит о серьезных проблемах в легких, требующих немедленного решения. Следующий ключевой симптом – это постоянная нехватка кислорода и задыхания, а также изменение ритма сердца.Последний сигнал о том, что простуда перешла в пневмонию – это систематические боли в грудной клетке, появляющиеся при вдохе-выдохе. По словам медиков, все эти симптомы могут говорить о развитии более серьезного заболевания, следовательно, в таких ситуациях нельзя тянуть с походом к врачу и заниматься самолечением.