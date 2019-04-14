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Медики назвали ключевые симптомы перехода простуды в пневмонию

Медики рассказали о том, что простая простуда может перейти в более серьезное заболевание - пневмонию. Они отмечают, что людям необходимо следить за своим самочувствием и обращать внимание на некоторые ключевые симптомы.
Медики назвали ключевые симптомы перехода простуды в пневмонию

В первую очередь медики рассказали про комбинацию двух факторов – простуды и сонливости. Это знак того, что организм столкнулся с серьезной проблемой и ему не хватает сил для ее преодоления, поэтому он хочет больше времени отдыхать. Следующий ключевой симптом – это потеря аппетита. Специалисты акцентируют, что речь не о снижении желания, а о его полном отсутствии. Это происходит из-за того, что у организма недостаточно сил для борьбы с инфекцией.

Медики советуют больным простудой людям внимательно следить за свои кашлем. Если он достаточно сильный, а также имеет мокроту зеленоватого и коричневатого оттенка – это явный признак начала пневмонии. Также в таких случаях в слизи может появляться кровь, что говорит о серьезных проблемах в легких, требующих немедленного решения. Следующий ключевой симптом – это постоянная нехватка кислорода и задыхания, а также изменение ритма сердца.

Последний сигнал о том, что простуда перешла в пневмонию – это систематические боли в грудной клетке, появляющиеся при вдохе-выдохе. По словам медиков, все эти симптомы могут говорить о развитии более серьезного заболевания, следовательно, в таких ситуациях нельзя тянуть с походом к врачу и заниматься самолечением.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:29

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