Археологи обнаружили три саркофага с мумиями в Египте





Археологи обнаружили три древних саркофага во время раскопок на заброшенном кладбище в Египте. Предполагается, что захороненные люди жили примерно 2500 лет назад.В это время правила Саисская династия фараонов. В первом саркофаге был обнаружен жрец, окутанный в льняную ткань, которая украшена фигуркой богини Исиды. Во тором находились останки мужчины. В последнем саркофаге покоилась женщина, на которой сохранились голубые бусы.Впервые раскопки этого места были проведены в далеком 1924 году. Тогда ученые нашли ценный артефакт и забрали его в Каир, а раскопки были прекращены. Однако два года назад археологи снова начали исследование этой местности, поскольку местные жители проявили большой интерес к заброшенному кладбищу и начали искать сокровища.