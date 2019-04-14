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Археологи обнаружили три саркофага с мумиями в Египте

Археологи обнаружили три древних саркофага во время раскопок на заброшенном кладбище в Египте. Предполагается, что захороненные люди жили примерно 2500 лет назад.
Археологи обнаружили три саркофага с мумиями в Египте

В это время правила Саисская династия фараонов. В первом саркофаге был обнаружен жрец, окутанный в льняную ткань, которая украшена фигуркой богини Исиды. Во тором находились останки мужчины. В последнем саркофаге покоилась женщина, на которой сохранились голубые бусы.

Впервые раскопки этого места были проведены в далеком 1924 году. Тогда ученые нашли ценный артефакт и забрали его в Каир, а раскопки были прекращены. Однако два года назад археологи снова начали исследование этой местности, поскольку местные жители проявили большой интерес к заброшенному кладбищу и начали искать сокровища.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:12

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