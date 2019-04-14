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В Петербурге произошло смертельное ДТП с автобусом

В Санкт-Петербурге случилось смертельное ДТП, легковой автомобиль ВАЗ врезался в автобус МАЗ. В результате этого столкновения погибли два человека, они оба находились в салоне легковушки и скончались в момент аварии.
В Петербурге произошло смертельное ДТП с автобусом

Смертельное ДТП произошло в 4:50 по местному времени на пересечении улицы Вавиловых и Пролетарского проспекта в Санкт-Петербурге. Автобус МАЗ только выехал со стоянки и двигался на свой маршрут, поэтому он был пустой, без людей. Автомобиль ВАЗ 21540 двигался в том же направлении, в его салоне было два человека – водитель и пассажир. По неизвестным на данный момент обстоятельствам легковушка на полном ходу врезалась в автобус МАЗ, что и стало фатальным для людей, находящихся внутри автомобиля. Передняя часть ВАЗ 21540 полностью уничтожена, машина не подлежит восстановлению.

На месте смертельного ДТП работают сотрудники ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Они устанавливают причины происшествия и пока не знают, почему водитель легковушки не справился с управлением и врезался в автобус МАЗ. Правоохранительным органам удалось узнать личности погибших: за рулем находился человек 1990 года рождения, а его пассажир был на 7 лет младше. Водитель автобуса в данном ДТП не пострадал.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:32

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