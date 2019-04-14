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Анастасия Волчкова украсила свой особняк шариками в честь дня рождения возлюбленного

Российская балерина Анастасия Волочкова украсила собственный особняк ко дню рождения возлюбленного. Артистка удивила вторую половинку воздушными шариками и романтическим вечером, о чем поделилась в сети Instagram.
Анастасия Волчкова украсила свой особняк шариками в честь дня рождения возлюбленного

До сих пор общественность не знакома с новым возлюбленным Волочковой, но балерина постоянно говорит о его присутствии в своей жизни. Как отметила балерина, она не раскрывает личность своего партнера из-за страха перед недоброжелателями. Ранее артистка признавалась, что ее дочь еще не приняла нового избранника, но при этом знаменитость уже получила предложение руки и сердца.

Накануне на странице в сети Instagram артистки появилась запись, посвященная дню рождения ее любимого человека. Волочкова призналась, что любит устраивать романтику, поэтому украсила свой особняк воздушными шарами. В своем посте балерина рассказала о своих чувствах к загадочному молодому человеку, а также отметила, что дорожит каждым мгновением, проведенным вместе. На снимках видно, что танцовщица украсила многие комнаты красными и золотыми шарами, а также лепестками роз.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:54

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