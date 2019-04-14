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Бенчмарк назвал характеристики «убийцы» смартфона Redmi Note 7

Бенчмарк Geekbench опубликовал результаты тестирования смартфона Realme 3 Pro. За производительность устройство уже успели назвать «убийцей» Redmi Note 7, анонс новинки должен состояться 22 апреля.
Бенчмарк назвал характеристики «убийцы» смартфона Redmi Note 7

В базе данных бенчмарка Geekbench появилась информация о новом смартфоне Realme 3 Pro. Он функционирует на основе 8-ядерного процессора Snapdragon 710 и 6 ГБ ОЗУ, что позволило ему по своей производительности превзойти Redmi Note 7. Его результаты в однопотоковом тестировании составили 1483 балла, а во многопотоковом – 5900. Устройство имеет 6,3-дюймовый экран с разрешением Full HD+, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, поддерживает Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi, технологию Color OS 6.0 и операционную систему Android 9.0 Pie.

Обеспечивать устройство энергией призван аккумулятор емкостью 3960 мАч.
Главной особенностью Realme 3 Pro может стать четверная основная камера с общим разрешением 64 МП. Такой вывод сделан на основе снимка, выложенного информатором Ишаном Агарвалом в Сети. Опубликованное им фото имеет разрешение 64 МП, хотя слухи говорили о том, что это устройство получит датчик на 16 МП. Эксперты предположили, что в данном случае речь может идти о четырех кристаллах, в сумме дающих 64 МП.

Анонс Realme 3 Pro состоится уже 22 апреля. Мероприятие пройдет в Делийском университете, Индия. Это место выбрано не случайно, так как бренд планирует сделать акцент именно на этом рынке.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:49

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