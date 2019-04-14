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Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью

Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой. Как говорит девочка, любой диалог с матерью приводит к непониманию и ссорам.
Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью

Усугубил сложившуюся ситуацию запрет Юдинцевой на выезд своей дочери за границу. Это сильно обидело Анну, после чего она вообще отказалась общаться с матерью. Как говорит девочка, её мать сама делает все возможное, чтобы отдалить дочь от себя.

Алексей Панин уже несколько лет пытается решить эту проблему, но безуспешно. Он расстроен, что не может взять дочь с собой на отдых за границу. Какой выход из ситуации найдет пара - никому не известно.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:35

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