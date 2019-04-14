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Меган Маркл намерена первой среди королевских особ рожать ребенка в воде

Меган Маркл намерена стать первой из королевских особ, кто будет рожать в воде. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на близкие к герцогине Сассекской источники.
Меган Маркл намерена первой среди королевских особ рожать ребенка в воде

Не так давно стало известно, что Меган Маркл прервет традицию королевской семьи Британии, согласно которой роды проходили в крыле Линдо в Лондоне. В этом частном отделении на свет появились принц Гарри и Уильям, а также трое детей Кейт Миддлтон. Известно, что герцогиня Сассекская планирует рожать в доме в Виндзоре, а также использовать для этого специальную ванну.
Меган Маркл намерена первой среди королевских особ рожать ребенка в воде

Согласно заявлениям в СМИ, решение о родах в воде было принято Меган Маркл благодаря уважению к альтернативной медицине. Как отметили близкие герцогини, она намерена родить ребенка с наиболее приближенными к естественным условиями, например, без кесарева сечения или наркоза. Изменить свои планы избранница принца Гарри намерена при возникновении проблем. Роды Маркл ожидаются уже в ближайшие недели, но точные даты неизвестны.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:58

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