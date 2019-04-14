Меган Маркл намерена первой среди королевских особ рожать ребенка в воде





Не так давно стало известно, что Меган Маркл прервет традицию королевской семьи Британии, согласно которой роды проходили в крыле Линдо в Лондоне. В этом частном отделении на свет появились принц Гарри и Уильям, а также трое детей Кейт Миддлтон. Известно, что герцогиня Сассекская планирует рожать в доме в Виндзоре, а также использовать для этого специальную ванну.Согласно заявлениям в СМИ, решение о родах в воде было принято Меган Маркл благодаря уважению к альтернативной медицине. Как отметили близкие герцогини, она намерена родить ребенка с наиболее приближенными к естественным условиями, например, без кесарева сечения или наркоза. Изменить свои планы избранница принца Гарри намерена при возникновении проблем. Роды Маркл ожидаются уже в ближайшие недели, но точные даты неизвестны.