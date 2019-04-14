Андрей Малахов опроверг сплетни о разводе Алсу





Последнее время в Сети начала появляться ничем не подтверждённая информация о том, что известная пара разводится, делит свое имущество и определяется, с кем останутся дети. Что интересно, сама Алсу никак не комментировала эту ситуацию, а также перестала публиковать в социальных сетях совместные с мужем фото. Это могло дать ложную уверенность в правдивости сплетен.Однако все опроверг Андрей Малахов. Он заверил фанатов певицы, что у нее в семье все отлично и нет повода для беспокойства. Муж продолжает носить любимой цветы, а жена не перестает любить мужа. Также сплетни о разводе опровергла пресс-секретарь Алсу Нина Пономарева, которая заверила, что вся информация о разводе пары является ложью.Напомним, что известная пара расписалась в 2006 году. У них есть две дочери и сын, которого Алсу родила этим летом.