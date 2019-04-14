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Андрей Малахов опроверг сплетни о разводе Алсу

Известный ведущий Андрей Малахов опроверг слухи о том, что популярная певица Алсу разводится со своим мужем Яном Абрамовым. Малахов заверил, что в семье певицы все хорошо и нет никаких конфликтов.
Андрей Малахов опроверг сплетни о разводе Алсу

Последнее время в Сети начала появляться ничем не подтверждённая информация о том, что известная пара разводится, делит свое имущество и определяется, с кем останутся дети. Что интересно, сама Алсу никак не комментировала эту ситуацию, а также перестала публиковать в социальных сетях совместные с мужем фото. Это могло дать ложную уверенность в правдивости сплетен.

Однако все опроверг Андрей Малахов. Он заверил фанатов певицы, что у нее в семье все отлично и нет повода для беспокойства. Муж продолжает носить любимой цветы, а жена не перестает любить мужа. Также сплетни о разводе опровергла пресс-секретарь Алсу Нина Пономарева, которая заверила, что вся информация о разводе пары является ложью.

Напомним, что известная пара расписалась в 2006 году. У них есть две дочери и сын, которого Алсу родила этим летом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:49

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