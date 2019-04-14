АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Автошоу в Шанхае станет площадкой для презентации новых электромобилей
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Уфолог обнаружил затонувший корабль рядом с Бермудским треугольником

Известный во всем мире уфолог Скотт Уоринг обнаружил затонувший корабль рядом с Бермудским треугольником. Свою находку он сделал во время поисков следов НЛО над этой частью Атлантического океана
Уфолог обнаружил затонувший корабль рядом с Бермудским треугольником

Уфолог отмечает, что изучал Бермудский треугольник, так как хотел проверить данные Wikileaks о том, что метеосамолеты постоянно фотографируют эту местность с целью обнаружения НЛО, поднимающихся с морского дна. Внимательное изучение этой части Атлантического океана на карте Google Earth привело к обнаружению затонувшего корабля, лежащего на морском дне. Скотт Уоринг обнаружил две части предположительно одного и того же морского судна, расположенные недалеко друг от друга. Одна из них перевернута, а вторая находится в обычном положение. Эти части затонувшего корабля уже успели покрыться плотным слоем ржавчины, поэтому можно сделать вывод, что данное морское судно потерпело крушение уже достаточно давно.

Пользователи Сети начали сразу обсуждать новое открытие известного во всем мире уфолога. Они отметили, что этот необычный затонувший корабль лежит на небольшой глубине, поэтому его можно рассмотреть даже со спутника. После обсуждения они пришли к выводу, что в данном случае может идти речь всего о 10-20 метрах. Пока поклонники Скотта Уоринга не знают, связано ли крушение этого корабля с НЛО или нет.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бенчмарк назвал характеристики «убийцы»
Дочь Алексея Панина не хочет видеться
В Петербурге произошло смертельное ДТП
Диетологи назвали продукты, разрешенные
Юлианна Караулова протестует против
Самое дорогое полотно Леонарда да Винчи
Меган Маркл намерена первой среди
Уфолог обнаружил затонувший корабль
Андрей Малахов опроверг сплетни о
Автошоу в Шанхае станет площадкой для
Компания Samsung подала патент на
Принцесса Диана пыталась привлечь
В Сети опубликовали фото праворульной
Вера Брежнева раскрыла главные секреты
Американские эксперты высоко оценили
Маргарите Ларченко посоветовали начать
Microsoft сообщил о взломе хакерами
Ольга Бузова побывала на ужине вместе с
Ученые изобрели новый способ “быстрой
Житель Южной Кореи заснял полет группы
Тата Блюменкранц бросила бойфренда
Светлана Лобода обнажила грудь для
Создатель проекта «Дом-2» Валерий
Ирина Пинчук почти всю зарплату на
Ольга Бузова изуродовала лицо уколами
Хроническая болезнь почек ускоряет
Samsung готовит к выпуску бюджетный
Наташа Поли восхитила идеальной фигурой
Названа объединяющая людей с высоким
Сын Лазарева «анонсировал» шоу отца
Просмотреть все новости