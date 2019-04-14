Уфолог обнаружил затонувший корабль рядом с Бермудским треугольником





Уфолог отмечает, что изучал Бермудский треугольник, так как хотел проверить данные Wikileaks о том, что метеосамолеты постоянно фотографируют эту местность с целью обнаружения НЛО, поднимающихся с морского дна. Внимательное изучение этой части Атлантического океана на карте Google Earth привело к обнаружению затонувшего корабля, лежащего на морском дне. Скотт Уоринг обнаружил две части предположительно одного и того же морского судна, расположенные недалеко друг от друга. Одна из них перевернута, а вторая находится в обычном положение. Эти части затонувшего корабля уже успели покрыться плотным слоем ржавчины, поэтому можно сделать вывод, что данное морское судно потерпело крушение уже достаточно давно.Пользователи Сети начали сразу обсуждать новое открытие известного во всем мире уфолога. Они отметили, что этот необычный затонувший корабль лежит на небольшой глубине, поэтому его можно рассмотреть даже со спутника. После обсуждения они пришли к выводу, что в данном случае может идти речь всего о 10-20 метрах. Пока поклонники Скотта Уоринга не знают, связано ли крушение этого корабля с НЛО или нет.