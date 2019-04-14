Автошоу в Шанхае станет площадкой для презентации новых электромобилей
В 2019 году на автошоу в Шанхае будет освещена гонка мировой индустрии на рынке электромобилей. На выставке представят десятки новинок по цене до 10 тысяч долларов.
Власти Китая устанавливают обязательные целевые показатели продаж электротехники, усиливая финансовое давление на компании в условиях болезненного спада продаж. Покупки электрокаров и гибридных версий китайского происхождения выросли на 60% в 2018 году, что составляет сумму до 1,3 млн. При этом общие продажи автомобилей сократились на 4,1% до 23,7 млн. Как отметил аналитик индустрии Пол Гонг из UBS, конкуренция становится ожесточенной в связи с желанием властей очистить китайские города от смога и быстро завоевать лидерство в многообещающей отрасли.
General Motors, Volkswagen, Nissan и другие крупнейшие мировые компании разрабатывают модели для удовлетворения китайского рынка. На выставке в Шанхае, которая откроется для публики в пятницу, автопроизводители планируют продемонстрировать десятки электромобилей: от роскошных внедорожников до компакт-каров по цене менее 10 000 долларов. Эксперты уверены, что электромобили будут предлагать вместительность, свободное пространство и быструю зарядку и с каждым годом смогут повышать планку. General Motors вскоре представит первую полностью электрическую модель в линейке автомобилей Buite только для китайского рынка. Бренд VW представит концептуальный внедорожник в рамках планов по запуску 50 электрических моделей к 2025 году. Nissan продемонстрирует полностью электрическую модель Sylphy Zero Emission, разработанную для Китая, которая поступит в продажу в августе. BYD Auto покажет электрический седан с заявленной дальностью 400 километров на одной зарядке.
Власти Китая устанавливают обязательные целевые показатели продаж электротехники, усиливая финансовое давление на компании в условиях болезненного спада продаж. Покупки электрокаров и гибридных версий китайского происхождения выросли на 60% в 2018 году, что составляет сумму до 1,3 млн. При этом общие продажи автомобилей сократились на 4,1% до 23,7 млн. Как отметил аналитик индустрии Пол Гонг из UBS, конкуренция становится ожесточенной в связи с желанием властей очистить китайские города от смога и быстро завоевать лидерство в многообещающей отрасли.
General Motors, Volkswagen, Nissan и другие крупнейшие мировые компании разрабатывают модели для удовлетворения китайского рынка. На выставке в Шанхае, которая откроется для публики в пятницу, автопроизводители планируют продемонстрировать десятки электромобилей: от роскошных внедорожников до компакт-каров по цене менее 10 000 долларов. Эксперты уверены, что электромобили будут предлагать вместительность, свободное пространство и быструю зарядку и с каждым годом смогут повышать планку. General Motors вскоре представит первую полностью электрическую модель в линейке автомобилей Buite только для китайского рынка. Бренд VW представит концептуальный внедорожник в рамках планов по запуску 50 электрических моделей к 2025 году. Nissan продемонстрирует полностью электрическую модель Sylphy Zero Emission, разработанную для Китая, которая поступит в продажу в августе. BYD Auto покажет электрический седан с заявленной дальностью 400 километров на одной зарядке.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:38