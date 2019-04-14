Автошоу в Шанхае станет площадкой для презентации новых электромобилей





Власти Китая устанавливают обязательные целевые показатели продаж электротехники, усиливая финансовое давление на компании в условиях болезненного спада продаж. Покупки электрокаров и гибридных версий китайского происхождения выросли на 60% в 2018 году, что составляет сумму до 1,3 млн. При этом общие продажи автомобилей сократились на 4,1% до 23,7 млн. Как отметил аналитик индустрии Пол Гонг из UBS, конкуренция становится ожесточенной в связи с желанием властей очистить китайские города от смога и быстро завоевать лидерство в многообещающей отрасли.General Motors, Volkswagen, Nissan и другие крупнейшие мировые компании разрабатывают модели для удовлетворения китайского рынка. На выставке в Шанхае, которая откроется для публики в пятницу, автопроизводители планируют продемонстрировать десятки электромобилей: от роскошных внедорожников до компакт-каров по цене менее 10 000 долларов. Эксперты уверены, что электромобили будут предлагать вместительность, свободное пространство и быструю зарядку и с каждым годом смогут повышать планку. General Motors вскоре представит первую полностью электрическую модель в линейке автомобилей Buite только для китайского рынка. Бренд VW представит концептуальный внедорожник в рамках планов по запуску 50 электрических моделей к 2025 году. Nissan продемонстрирует полностью электрическую модель Sylphy Zero Emission, разработанную для Китая, которая поступит в продажу в августе. BYD Auto покажет электрический седан с заявленной дальностью 400 километров на одной зарядке.