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Самое дорогое полотно Леонарда да Винчи может оказаться подделкой

Эксперты усомнились в подлинности картины знаменитого Леонарда да Винчи «Спаситель мира», подозревая, что оно может оказаться подделкой. Картина была продана в 2017 году на аукционе за 450 миллионов долларов.
Самое дорогое полотно Леонарда да Винчи может оказаться подделкой

На данный момент это самое дорогое полотно в мире. Владелец картины достоверно не известен. Сначала говорили, что её купил саудовский принц, а позже сказали, что она принадлежит департаменту культуры и туризма Абу-Даби. Однако истинный владелец остается в тени.

По мнению искусствоведа Бена Льюиса, картина может быть подделкой, поскольку во время её проверки мнения специалистов не сошлись. Каждая картина, которая продается в Лондонской галерее, проходит строго установленную проверку. Пять экспертов изучают объект искусства и делают своё заключение. В случае картины Леонарда да Винчи двое экспертов подтвердили подлинность, один опроверг, а двое не смогли определиться. Таким образом, вероятно, что истинная стоимость полотна составляет примерно 1000 долларов.

Сейчас СМИ не известно, где находится картина, поскольку работники Лувра в ОЭА, в котором картина должна быть выставлена, не знают местонахождение полотна. Предполагается, что владелец картины решил не выставлять её напоказ.



 
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Культура
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:06

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