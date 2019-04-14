Принцесса Диана пыталась привлечь внимание супруга и подстроила падение с лестницы





О таком инциденте с принцессой Дианой рассказал ее бывший дворецкий Пол Баррелл в беседе с авторитетным английским изданием The Sun. По его словам, в 1981 году он услышал громкий звук, похожий на падение, и сразу отправился к месту происшествия. Там он увидел беременную принцессу Диану, лежащую на полу возле деревянной лестницы. По мнению бывшего дворецкого, супруга принца Чарльза сделала это из-за чувства одиночества и желания привлечь внимание мужа, который редко уделял своей возлюбленной достаточно внимания. Несмотря на столь отчаянный шаг, принцесса Уэльская обставила все так, чтобы ее ребенок никак не пострадал, отмечает Пол Баррелл. В будущем этот инцидент никак не сказался на родах и здоровье принца Уильяма.Данная ситуация, связанная с падением с лестницы принцессы Дианы, стала известна общественности только в 1992 году благодаря рассказу королевского биографа Эндрю Мортона. Именно он сообщил о том, что супруга принца Чарльза таким образом хотела обратить внимание своего мужа на себя и заставить его «выслушать ее». Сама королевская семья до сих пор никак не прокомментировала эту ситуацию.