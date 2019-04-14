Компания Samsung подала патент на модульный дисплей





IT-эксперты смогли сделать так, чтобы гаджеты имели возможность менять собственную форму, и ныне планируется сделать их растягиваемыми. Samsung подала бумаги в патентное ведомство для получения авторских прав на модульный дисплей.На сегодня достоверно известно, что новое устройство южнокорейского гиганта оснащено пластичностью и адаптивностью. Авторы проекта смогли создать мобильный аппарат, который в положении планшета станет сохранять твердый экран, но в это же время его несложно будет согнуть, превратить в часы. Все данные можно увидеть при этом на дисплее в любом положении. Первые готовые модели выйдут на рынок не ранее, чем через несколько лет.