Компания Samsung подала патент на модульный дисплей
Компания Samsung работает над новой разработкой под названием «модульный дисплей». Устройство сможет превращаться из смартфона в планшет или «умные часы». Патент появился в соответственном ведомстве США.
IT-эксперты смогли сделать так, чтобы гаджеты имели возможность менять собственную форму, и ныне планируется сделать их растягиваемыми. Samsung подала бумаги в патентное ведомство для получения авторских прав на модульный дисплей.
На сегодня достоверно известно, что новое устройство южнокорейского гиганта оснащено пластичностью и адаптивностью. Авторы проекта смогли создать мобильный аппарат, который в положении планшета станет сохранять твердый экран, но в это же время его несложно будет согнуть, превратить в часы. Все данные можно увидеть при этом на дисплее в любом положении. Первые готовые модели выйдут на рынок не ранее, чем через несколько лет.
IT-эксперты смогли сделать так, чтобы гаджеты имели возможность менять собственную форму, и ныне планируется сделать их растягиваемыми. Samsung подала бумаги в патентное ведомство для получения авторских прав на модульный дисплей.
На сегодня достоверно известно, что новое устройство южнокорейского гиганта оснащено пластичностью и адаптивностью. Авторы проекта смогли создать мобильный аппарат, который в положении планшета станет сохранять твердый экран, но в это же время его несложно будет согнуть, превратить в часы. Все данные можно увидеть при этом на дисплее в любом положении. Первые готовые модели выйдут на рынок не ранее, чем через несколько лет.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:32