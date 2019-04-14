В Сети опубликовали фото праворульной LADA 4x4

В Сети фотографии праворульной LADA 4x4 опубликовала страница тольяттинского ателье F-design в Instagram. Производством данной модели занималась фирма «ВИС-Авто», приходящаяся «АвтоВАЗ» дочерней. Это 5-дверный 4-местный внедорожник Pickup предназначенный для правостороннего движения в странах Африки и Азии. Главная особенность данной модели – это обновленная передняя панель с эргономичным и современным дизайном, разительно отличающимся от обычных версий LADA 4x4. В тольяттинское ателье F-design автомобиль привезли с целью тюнинга, владелец хочет установить на свою машину внедорожные компоненты. Другие характеристики этой модели неизвестны. Подписчики в Instagram отметили необычный дизайн салона LADA 4x4 Pickup и поинтересовались, где конкретно можно приобрести такой автомобиль.Напомним, в 2017 году «АвтоВАЗ» рассказывал о планах поставок праворульных автомобилей в страны Африки и Азии, но они так и не были реализованы. Эксперты заявляют, что современные государственные программы поддержки экспорта могут заставить отечественного автопроизводителя изменить свои планы в этом вопросе.