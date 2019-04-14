Вера Брежнева раскрыла главные секреты своей красоты

Как отметила Вера Брежнева, современные женщины имеют множество возможностей поддерживать себя в форме. К примеру, ради красоты они прибегают к различным процедурам, а также улучшают свой внешний вид при помощи редакторов фотографий. При этом артистка считает, что красота женщины заключается в ее собственном ощущении своего тела и улыбках. Важными составляющими привлекательности, уверена певица, являются именно “тепло, свет и внутренний огонь”.Знаменитость поддерживает себя в форме благодаря здоровому питанию и спорту, но это не всегда дается ей легко. Лишь после увиденного результата Брежнева начинает любить себя больше.