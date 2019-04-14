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Вера Брежнева раскрыла главные секреты своей красоты

Известная исполнительница Вера Брежнева раскрыла главные секреты своего привлекательного внешнего вида, одним из которых оказалась любовь к себе. Также артистка регулярно занимается спортом и правильно питается.
Вера Брежнева раскрыла главные секреты своей красоты

Как отметила Вера Брежнева, современные женщины имеют множество возможностей поддерживать себя в форме. К примеру, ради красоты они прибегают к различным процедурам, а также улучшают свой внешний вид при помощи редакторов фотографий. При этом артистка считает, что красота женщины заключается в ее собственном ощущении своего тела и улыбках. Важными составляющими привлекательности, уверена певица, являются именно “тепло, свет и внутренний огонь”.

Знаменитость поддерживает себя в форме благодаря здоровому питанию и спорту, но это не всегда дается ей легко. Лишь после увиденного результата Брежнева начинает любить себя больше.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:04

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