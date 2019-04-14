Американские эксперты высоко оценили российскую «суперпулю»
Американские эксперты из издания The National Interest рассказали своим читателям о новой российской «пластмассовой суперпуле». Они высоко оценили ее боевые характеристики и отметили, что у стран блока НАТО сейчас нет ответа на подобное вооружение РФ.
Эксперты The National Interest рассказали, что за разработку новой российской «пластмассовой суперпули» отвечало научно-производительное объединение (НПО) «Прибор». Это 30-мм боеприпас нового поколения, имеющий полимерное ведущее устройство, способное закручивать снаряд и придавать ему вращательное движение во время стрельбы. Использование такого материала и подобной технологии позволило российским инженерам создать «суперпули», сохраняющие текущий уровень огневого поражения, но при этом снизивших износ стволов скорострельных установок.
Для сравнения эксперты The National Interest рассказали о том, что в армиях НАТО используется 30-мм установка Mark 44, способная совершать до 300 выстрелов в минуту. При этом «пластмассовая суперпуля» позволит российским аналогичным пушкам совершать до 800 выстрелов за 60 секунд. А если говорить о ЗРПК «Тунгуска» и «Панцирь», то речь будет идти уже о 2500 выстрелах за подобный промежуток времени. Они уверены, что новая российская «суперпуля» даст армии РФ серьезное преимущество над своими конкурентами из военного блока НАТО.
Эксперты The National Interest рассказали, что за разработку новой российской «пластмассовой суперпули» отвечало научно-производительное объединение (НПО) «Прибор». Это 30-мм боеприпас нового поколения, имеющий полимерное ведущее устройство, способное закручивать снаряд и придавать ему вращательное движение во время стрельбы. Использование такого материала и подобной технологии позволило российским инженерам создать «суперпули», сохраняющие текущий уровень огневого поражения, но при этом снизивших износ стволов скорострельных установок.
Для сравнения эксперты The National Interest рассказали о том, что в армиях НАТО используется 30-мм установка Mark 44, способная совершать до 300 выстрелов в минуту. При этом «пластмассовая суперпуля» позволит российским аналогичным пушкам совершать до 800 выстрелов за 60 секунд. А если говорить о ЗРПК «Тунгуска» и «Панцирь», то речь будет идти уже о 2500 выстрелах за подобный промежуток времени. Они уверены, что новая российская «суперпуля» даст армии РФ серьезное преимущество над своими конкурентами из военного блока НАТО.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:00