Американские эксперты высоко оценили российскую «суперпулю»





Эксперты The National Interest рассказали, что за разработку новой российской «пластмассовой суперпули» отвечало научно-производительное объединение (НПО) «Прибор». Это 30-мм боеприпас нового поколения, имеющий полимерное ведущее устройство, способное закручивать снаряд и придавать ему вращательное движение во время стрельбы. Использование такого материала и подобной технологии позволило российским инженерам создать «суперпули», сохраняющие текущий уровень огневого поражения, но при этом снизивших износ стволов скорострельных установок.Для сравнения эксперты The National Interest рассказали о том, что в армиях НАТО используется 30-мм установка Mark 44, способная совершать до 300 выстрелов в минуту. При этом «пластмассовая суперпуля» позволит российским аналогичным пушкам совершать до 800 выстрелов за 60 секунд. А если говорить о ЗРПК «Тунгуска» и «Панцирь», то речь будет идти уже о 2500 выстрелах за подобный промежуток времени. Они уверены, что новая российская «суперпуля» даст армии РФ серьезное преимущество над своими конкурентами из военного блока НАТО.