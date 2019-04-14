Microsoft сообщил о взломе хакерами почты Outlook
Хакеры смогли взломать электронную почту Outlook, о чем компания Microsoft сообщила своим пользователям. Киберзлоумышленники получили доступ к определенным аккаунтам юзеров в сервисе.
Как сообщает «Слово и Дело», хакеры взломали электронные адреса, получив темы писем и наименования имеющихся там папок. В компании заявили, что завладевшим доступом не удалось получить содержание посланий юзеров и приложений к ним.
Согласно информации Microsoft, данная утечка произошла с 1 января по конец марта. Вначале киберзлоумышленники получили учетную запись работника службы поддержки американской фирмы и с помощью его данных обзавелись доступом к электронным адресам и остальной ценной информации. Небольшое время назад ресурс TechCrunch сообщил, что хакеры в результате обзавелись многочисленными файлами о представителях федеральных организаций и полиции США с намерением дальнейшей их реализации.
Как сообщает «Слово и Дело», хакеры взломали электронные адреса, получив темы писем и наименования имеющихся там папок. В компании заявили, что завладевшим доступом не удалось получить содержание посланий юзеров и приложений к ним.
Согласно информации Microsoft, данная утечка произошла с 1 января по конец марта. Вначале киберзлоумышленники получили учетную запись работника службы поддержки американской фирмы и с помощью его данных обзавелись доступом к электронным адресам и остальной ценной информации. Небольшое время назад ресурс TechCrunch сообщил, что хакеры в результате обзавелись многочисленными файлами о представителях федеральных организаций и полиции США с намерением дальнейшей их реализации.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:45