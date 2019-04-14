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Ученые изобрели новый способ “быстрой имплантации” мозговых электродов
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Ученые изобрели новый способ “быстрой имплантации” мозговых электродов

Группа ученых при участии Илона Маска изобрела новый способ “быстрой имплантации” мозговых электродов крысам. Данный шаг позволит облегчить задачу создания интеллектуального интерфейса “мозг-компьютер”.
Ученые изобрели новый способ “быстрой имплантации” мозговых электродов

Благодаря новым исследованиям, ученые под руководством DARPA нашли способ объединить робототехнику и элементы искусственного интеллекта в нейрохирургии. На данный момент разработка находится на начальном уровне, но при должном развитии всей интерфейсной системы планируется открыть возможность интеграции искусственных систем в функционирующий мозг человека.

Эксперты нашли примечательным то, что Илон Маск занимает важное место в секретном предприятии Neuralink, занимающимся созданием системы “мозг-компьютер”. Отчет о проделанной работе заинтриговал ученых со всего мира, как информирует Bloomberg.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:30

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