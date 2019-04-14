Ученые изобрели новый способ “быстрой имплантации” мозговых электродов





Благодаря новым исследованиям, ученые под руководством DARPA нашли способ объединить робототехнику и элементы искусственного интеллекта в нейрохирургии. На данный момент разработка находится на начальном уровне, но при должном развитии всей интерфейсной системы планируется открыть возможность интеграции искусственных систем в функционирующий мозг человека.Эксперты нашли примечательным то, что Илон Маск занимает важное место в секретном предприятии Neuralink, занимающимся созданием системы “мозг-компьютер”. Отчет о проделанной работе заинтриговал ученых со всего мира, как информирует Bloomberg.