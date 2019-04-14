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Маргарите Ларченко посоветовали начать отношения с Александром Задойновым

Телезрители давно наблюдают за отношениями Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко, хотя мнения фолловеров относительно проектантов расходятся. Так, хейтеры часто называют Марго "серой мышью", однако девушка буквально преобразилась на общем снимке с Александром Задойновым.
Маргарите Ларченко посоветовали начать отношения с Александром Задойновым

Несмотря на критику, фанаты также отмечают, что для Ильи Яббарова Маргарита Ларченко является настоящим "подарком судьбы". Девушка на многое готова, чтобы только угодить возлюбленному, например, увеличить себе грудь, пережить все боли после хирургического вмешательства или терпеть общение избранника с его бывшей женой Аленой Рапунцель. Сейчас пара отправилась в отпуск в Сочи, где повстречала бывшего проектанта Александра Задойнова, сделав снимок на память.

На фото, считают фолловеры, Маргарита Ларченко буквально преобразилась, а потому большинство начали прочить ей отношения с таким мужчиной, как бывший муж Элины Камирен. По мнению фанатов, на самом деле у проектантки очень яркие внешние данные, однако рядом с саратовским шансонье они совершенно незаметны.



 
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В мире / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:51

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