Ольга Бузова побывала на ужине вместе с певцом Эмином

В своем Instagram поющая звезда телестройки "Дом-2" поспешила разместить совместный снимок с исполнителем. Многие сразу же задумались, с какой целю знаменитости запланировали совместный ужин. Фолловеры предположили, что их ждет очередной дуэт, так как до этого Бузова записала совместный хит "Поцелуй на балконе" вместе с рэпером Алексом Свиком.Тем не менее, будущих планов Ольга Бузова раскрывать не стала, а потому увидит ли свет новая композиция и дуэт телеведущей, станет известно позже.