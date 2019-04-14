Ольга Бузова побывала на ужине вместе с певцом Эмином
Ольга Бузова постоянно информирует фанатов практически о каждом своем шаге. Недавно звезда призналась, что провела ночь за ужином в компании популярного певца Эмина Агаларова, отправившись в Rose Bar.
В своем Instagram поющая звезда телестройки "Дом-2" поспешила разместить совместный снимок с исполнителем. Многие сразу же задумались, с какой целю знаменитости запланировали совместный ужин. Фолловеры предположили, что их ждет очередной дуэт, так как до этого Бузова записала совместный хит "Поцелуй на балконе" вместе с рэпером Алексом Свиком.
Тем не менее, будущих планов Ольга Бузова раскрывать не стала, а потому увидит ли свет новая композиция и дуэт телеведущей, станет известно позже.
В своем Instagram поющая звезда телестройки "Дом-2" поспешила разместить совместный снимок с исполнителем. Многие сразу же задумались, с какой целю знаменитости запланировали совместный ужин. Фолловеры предположили, что их ждет очередной дуэт, так как до этого Бузова записала совместный хит "Поцелуй на балконе" вместе с рэпером Алексом Свиком.
Тем не менее, будущих планов Ольга Бузова раскрывать не стала, а потому увидит ли свет новая композиция и дуэт телеведущей, станет известно позже.