Тата Блюменкранц бросила бойфренда Винсента ради нового мужчины

Тата Блюменкранц на своей странице в Instagram разместила Stories с новым избранником. Она поинтересовалась у фолловеров, подходят ли они друг другу. Тем не менее, многих волновал не этот вопрос. Экс-участница "Дома-2" также призналась, что еще в январе она рассталась со своим мужчиной по имени Винсент и начала встречаться с Андреа. Именно по его просьбе красотка удалила все совместные снимки с бывшим возлюбленным. Сейчас, судя по фото в Instagram, бывшая звезда проекта абсолютно счастлива.После ухода с телестройки "Дом-2" Тата Блюменкранц улетела в Монако, где закрутила роман с иностранцем по имени Винсент. Отношения продлились недолго, молодые люди расстались, однако красотка быстро погрузилась с головой в новые отношения, потеряв голову от мужчины по имени Андреа. Сейчас экс-проектантка уже готова показать нового возлюбленного, а потому публикует счастливые снимки с ним в социальных сетях.