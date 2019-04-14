АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые изобрели новый способ “быстрой имплантации” мозговых электродов
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Тата Блюменкранц бросила бойфренда Винсента ради нового мужчины

Экс-участница проекта "Дом-2" и бывшая супруга Валерия Блюменкранца Тата наконец-то приоткрыла завесу своей личной жизни. Оказывается, уже несколько месяцев красотка встречается с иностранцем по имени Андреа.
Тата Блюменкранц бросила бойфренда Винсента ради нового мужчины

Тата Блюменкранц на своей странице в Instagram разместила Stories с новым избранником. Она поинтересовалась у фолловеров, подходят ли они друг другу. Тем не менее, многих волновал не этот вопрос. Экс-участница "Дома-2" также призналась, что еще в январе она рассталась со своим мужчиной по имени Винсент и начала встречаться с Андреа. Именно по его просьбе красотка удалила все совместные снимки с бывшим возлюбленным. Сейчас, судя по фото в Instagram, бывшая звезда проекта абсолютно счастлива.

После ухода с телестройки "Дом-2" Тата Блюменкранц улетела в Монако, где закрутила роман с иностранцем по имени Винсент. Отношения продлились недолго, молодые люди расстались, однако красотка быстро погрузилась с головой в новые отношения, потеряв голову от мужчины по имени Андреа. Сейчас экс-проектантка уже готова показать нового возлюбленного, а потому публикует счастливые снимки с ним в социальных сетях.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликовали фото праворульной
Вера Брежнева раскрыла главные секреты
Американские эксперты высоко оценили
Маргарите Ларченко посоветовали начать
Microsoft сообщил о взломе хакерами
Ольга Бузова побывала на ужине вместе с
Ученые изобрели новый способ “быстрой
Житель Южной Кореи заснял полет группы
Тата Блюменкранц бросила бойфренда
Светлана Лобода обнажила грудь для
Создатель проекта «Дом-2» Валерий
Ирина Пинчук почти всю зарплату на
Ольга Бузова изуродовала лицо уколами
Хроническая болезнь почек ускоряет
Samsung готовит к выпуску бюджетный
Наташа Поли восхитила идеальной фигурой
Названа объединяющая людей с высоким
Сын Лазарева «анонсировал» шоу отца
Россияне считают надежность основным
Короткие перерывы в учебе помогают
Компания Biostar рассказала, какие
Марина Африкантова и Роман Капаклы
Ремонт Huawei P30 Pro окажется слишком
Face ID будет распознавать владельца
Названы семь скрытых симптомов рака
Ольга Орлова даёт советы для девушки
Специалисты рассказали о новом концепте
Алиана Устиненко влезла в пару Татьяны
Худеющая Саша Черно сорвалась на мужа
Топовые пары «Дома-2» отправляются в
Просмотреть все новости