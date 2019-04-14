АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые изобрели новый способ “быстрой имплантации” мозговых электродов
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Создатель проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»

Создатель проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров признался, что именно он разглядел в Ксении Бородиной и Дмитрии Нагиеве будущих звезд. Сам продюсер гордится своим вкладом в развитие телевидения.
Создатель проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»

Валерий Комиссаров прославился благодаря программе "Моя семья", получившей большую популярность с первых выпусков. Телеведущий приглашал в студию семьи, помогая им решить проблемы и конфликты. Еще тогда телеведущий понял, что людям нравится наблюдать за жизнью простых горожан, живущих рядом с ними. После Комиссаров спродюсировал шоу "Окна", где телеведущий и гости открыто говорили о сексе и изменах. Дмитрий Нагиев тогда жил в Санкт-Петербурге, однако переехал в Москву ради новой работы. Далее последовало создание "Дома-1", где, по задумке руководства, пары выясняли отношения, а затем и шоу "Дом-2", там любовь искали уже одинокие люди.

Валерий Комиссаров подчеркивает, что Ксения Бородина работала у него продюсером ток-шоу "Окна", когда он рассмотрел в девушке потенциал и пригласил на пробы телеведущей для нового проекта. На протяжении долгих лет телестройка не теряет популярности. Однако телеведущий признался, что в шоу "Окна" гостями были подставные актеры, а в "Доме-2" - созданные руками руководства персонажами. Благодаря проницательности Комиссарова телепроект развивается и уже живет своей жизнью, им он не занимается уже около 5 лет.

Сейчас Валерий Комиссаров счастлив в браке, воспитывает четверых детей вместе с супругой Аллой. Достаточно быстро продюсер понял, что избранница - именно его человек, потому предложение сделал очень быстро. Телеведущий отмечает: он горд тем, что смог внести весомый вклад в развитие телевидения.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликовали фото праворульной
Вера Брежнева раскрыла главные секреты
Американские эксперты высоко оценили
Маргарите Ларченко посоветовали начать
Microsoft сообщил о взломе хакерами
Ольга Бузова побывала на ужине вместе с
Ученые изобрели новый способ “быстрой
Житель Южной Кореи заснял полет группы
Тата Блюменкранц бросила бойфренда
Светлана Лобода обнажила грудь для
Создатель проекта «Дом-2» Валерий
Ирина Пинчук почти всю зарплату на
Ольга Бузова изуродовала лицо уколами
Хроническая болезнь почек ускоряет
Samsung готовит к выпуску бюджетный
Наташа Поли восхитила идеальной фигурой
Названа объединяющая людей с высоким
Сын Лазарева «анонсировал» шоу отца
Россияне считают надежность основным
Короткие перерывы в учебе помогают
Компания Biostar рассказала, какие
Марина Африкантова и Роман Капаклы
Ремонт Huawei P30 Pro окажется слишком
Face ID будет распознавать владельца
Названы семь скрытых симптомов рака
Ольга Орлова даёт советы для девушки
Специалисты рассказали о новом концепте
Алиана Устиненко влезла в пару Татьяны
Худеющая Саша Черно сорвалась на мужа
Топовые пары «Дома-2» отправляются в
Просмотреть все новости