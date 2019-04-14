Создатель проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»





Валерий Комиссаров прославился благодаря программе "Моя семья", получившей большую популярность с первых выпусков. Телеведущий приглашал в студию семьи, помогая им решить проблемы и конфликты. Еще тогда телеведущий понял, что людям нравится наблюдать за жизнью простых горожан, живущих рядом с ними. После Комиссаров спродюсировал шоу "Окна", где телеведущий и гости открыто говорили о сексе и изменах. Дмитрий Нагиев тогда жил в Санкт-Петербурге, однако переехал в Москву ради новой работы. Далее последовало создание "Дома-1", где, по задумке руководства, пары выясняли отношения, а затем и шоу "Дом-2", там любовь искали уже одинокие люди.Валерий Комиссаров подчеркивает, что Ксения Бородина работала у него продюсером ток-шоу "Окна", когда он рассмотрел в девушке потенциал и пригласил на пробы телеведущей для нового проекта. На протяжении долгих лет телестройка не теряет популярности. Однако телеведущий признался, что в шоу "Окна" гостями были подставные актеры, а в "Доме-2" - созданные руками руководства персонажами. Благодаря проницательности Комиссарова телепроект развивается и уже живет своей жизнью, им он не занимается уже около 5 лет.Сейчас Валерий Комиссаров счастлив в браке, воспитывает четверых детей вместе с супругой Аллой. Достаточно быстро продюсер понял, что избранница - именно его человек, потому предложение сделал очень быстро. Телеведущий отмечает: он горд тем, что смог внести весомый вклад в развитие телевидения.