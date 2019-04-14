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Ирина Пинчук почти всю зарплату на проекте "Дом-2" тратит на красоту и наряды

Ирина Пинчук откровенно ответила на вопрос, волнующий очень многих зрителей и фанатов шоу "Дом-2", куда она тратит деньги, которые получает за нахождение на шоу. Оказалось, звезда тратит зарплату на процедуры для поддержания красоты, а также одежду.
Ирина Пинчук почти всю зарплату на проекте "Дом-2" тратит на красоту и наряды

Ирина Пинчук, как и другие проектанты, уклоняется от вопроса насчет проектной зарплаты. Однако недавно девушка во время откровенного разговора призналась, что ей нравится выглядеть в кадре всегда "на высоте". Естественно, безупречная внешность требует некоторых вложений, а потому почти все деньги каждый месяц эффектная брюнетка тратит на красоту и наряды.

Поклонники, тем не менее, считают, что Ирине Пинчук стоит стать экономнее и последовать примеру других участников проекта, которые деньги откладывают на жилье в столице или машины. В любой момент пребывание красотки в Периметре может закончиться, а сбережений в трудный момент - не оказаться.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:58

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