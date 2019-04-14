Ирина Пинчук почти всю зарплату на проекте "Дом-2" тратит на красоту и наряды

Ирина Пинчук, как и другие проектанты, уклоняется от вопроса насчет проектной зарплаты. Однако недавно девушка во время откровенного разговора призналась, что ей нравится выглядеть в кадре всегда "на высоте". Естественно, безупречная внешность требует некоторых вложений, а потому почти все деньги каждый месяц эффектная брюнетка тратит на красоту и наряды.Поклонники, тем не менее, считают, что Ирине Пинчук стоит стать экономнее и последовать примеру других участников проекта, которые деньги откладывают на жилье в столице или машины. В любой момент пребывание красотки в Периметре может закончиться, а сбережений в трудный момент - не оказаться.