Ольга Бузова изуродовала лицо уколами красоты

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова часто рекламирует различные средства для сохранения молодости и красоты, которыми якобы сама пользуется и очень довольна. Однако фанаты давно заподозрили звезду, как и большинство знаменитостей, в применении так званых уколов красоты. Недавно телеведущая предстала перед зрителями не в самом лучшем виде. Видимо, уколы не только не помогли, но и испортили внешность звезды "Дома-2", выделив ее глубокие носогубные и другие морщины.Тем не менее, вполне возможно, что Ольге Бузовой просто сделали неудачный макияж, благодаря которому она стала явно выглядеть старше своего возраста.