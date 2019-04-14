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Ольга Бузова изуродовала лицо уколами красоты

Ольга Бузова не скрывает, что не собирается прибегать к пластической хирургии, даже несмотря на критику ее маленькой груди. Тем не менее, уколы ботокса телеведущая делает регулярно, иногда только ухудшая этим внешний вид.
Ольга Бузова изуродовала лицо уколами красоты

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова часто рекламирует различные средства для сохранения молодости и красоты, которыми якобы сама пользуется и очень довольна. Однако фанаты давно заподозрили звезду, как и большинство знаменитостей, в применении так званых уколов красоты. Недавно телеведущая предстала перед зрителями не в самом лучшем виде. Видимо, уколы не только не помогли, но и испортили внешность звезды "Дома-2", выделив ее глубокие носогубные и другие морщины.

Тем не менее, вполне возможно, что Ольге Бузовой просто сделали неудачный макияж, благодаря которому она стала явно выглядеть старше своего возраста.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:41

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