Марина Африкантова и Роман Капаклы намерены навсегда покинуть проект "Дом-2"

Марина Африкантова и Роман Капаклы за время своего пребывания на проекте успели достигнуть больших успехов, в том числе выиграть конкурс "Человек года" и купить жилье в Москве. Похоже, проектанты хотели еще и выиграть миллион рублей на свадьбу, однако планы поменялись.На своей странице в соцсети Instagram Иосиф Оганесян показал несколько снимков, где видно, что возлюбленная Романа Капаклы собирает вещи, чтобы уйти с проекта навсегда. Телезрители, стоит отметить, давно ждали от участников реалити этого шага, а теперь, похоже, они и сами пришли к этому. Судя по всему, свадьбу ребята будут праздновать из своих доходов.