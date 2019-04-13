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Марина Африкантова и Роман Капаклы намерены навсегда покинуть проект "Дом-2"

Марина Африкантова и Роман Капаклы показали всю серьезность своих намерений. Молодые люди собрали вещи и готовы покинуть Периметр телестройки "Дом-2" навсегда.
Марина Африкантова и Роман Капаклы намерены навсегда покинуть проект "Дом-2"

Марина Африкантова и Роман Капаклы за время своего пребывания на проекте успели достигнуть больших успехов, в том числе выиграть конкурс "Человек года" и купить жилье в Москве. Похоже, проектанты хотели еще и выиграть миллион рублей на свадьбу, однако планы поменялись.

На своей странице в соцсети Instagram Иосиф Оганесян показал несколько снимков, где видно, что возлюбленная Романа Капаклы собирает вещи, чтобы уйти с проекта навсегда. Телезрители, стоит отметить, давно ждали от участников реалити этого шага, а теперь, похоже, они и сами пришли к этому. Судя по всему, свадьбу ребята будут праздновать из своих доходов.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:16

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