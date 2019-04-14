Светлана Лобода обнажила грудь для нового клипа

Лобода пока не может определиться, на какую песню снимать следующий ролик, и попросила совета у фолловеров. Некоторые поклонники признались, что хотели бы увидеть клип на композицию «Пуля-дура».Большинство подписчиков Лободы, не сумев отвести взгляда от ее пышной груди на переднем плане черно-белого кадра, забыли о вопросе и принялись восхвалять прелести звезды. Певица удостоилась множества комплиментов по поводу своей красоты и сексуальности.