Светлана Лобода обнажила грудь для нового клипа
Светлана Лобода порадовала подписчиков своего Instagram-аккаунте очередной пикантной фотографией, представ перед публикой с обнаженной грудью. Певица отметила, что откровенный образ она подготовила для нового клипа.
Лобода пока не может определиться, на какую песню снимать следующий ролик, и попросила совета у фолловеров. Некоторые поклонники признались, что хотели бы увидеть клип на композицию «Пуля-дура».
Большинство подписчиков Лободы, не сумев отвести взгляда от ее пышной груди на переднем плане черно-белого кадра, забыли о вопросе и принялись восхвалять прелести звезды. Певица удостоилась множества комплиментов по поводу своей красоты и сексуальности.
Лобода пока не может определиться, на какую песню снимать следующий ролик, и попросила совета у фолловеров. Некоторые поклонники признались, что хотели бы увидеть клип на композицию «Пуля-дура».
Большинство подписчиков Лободы, не сумев отвести взгляда от ее пышной груди на переднем плане черно-белого кадра, забыли о вопросе и принялись восхвалять прелести звезды. Певица удостоилась множества комплиментов по поводу своей красоты и сексуальности.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:12