Face ID будет распознавать владельца устройства по сетчатке глаз
Сканер Face ID от компании Apple теперь будет распознавать персону и по сетчатке глазного яблока. Также станет доступна панель Touch Bar в клавиатуре Magic Keyboard, о чем свидетельствует новый документ, утвержденный производителем.
Улучшение в работе Face ID помогут определять личность по сетчатке глаз, а не только сканировать лицо. Это способствует повышению уровня безопасности. Злоумышленникам будет сложнее обмануть систему, ведь новая функция различит даже близнецов.
Также в патенте написано о возможном появлении сенсорной панели Touch Bar. Она уже присутствует в нынешних ноутбуках MacBook Pro, а именно в клавиатуре Magic Keyboard вместо верхнего ряда клавиш с функционалом.
Пока пресс-служба не сообщает сроки реализации технологий.
Улучшение в работе Face ID помогут определять личность по сетчатке глаз, а не только сканировать лицо. Это способствует повышению уровня безопасности. Злоумышленникам будет сложнее обмануть систему, ведь новая функция различит даже близнецов.
Также в патенте написано о возможном появлении сенсорной панели Touch Bar. Она уже присутствует в нынешних ноутбуках MacBook Pro, а именно в клавиатуре Magic Keyboard вместо верхнего ряда клавиш с функционалом.
Пока пресс-служба не сообщает сроки реализации технологий.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:30