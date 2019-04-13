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Face ID будет распознавать владельца устройства по сетчатке глаз

Сканер Face ID от компании Apple теперь будет распознавать персону и по сетчатке глазного яблока. Также станет доступна панель Touch Bar в клавиатуре Magic Keyboard, о чем свидетельствует новый документ, утвержденный производителем.
Face ID будет распознавать владельца устройства по сетчатке глаз

Улучшение в работе Face ID помогут определять личность по сетчатке глаз, а не только сканировать лицо. Это способствует повышению уровня безопасности. Злоумышленникам будет сложнее обмануть систему, ведь новая функция различит даже близнецов.

Также в патенте написано о возможном появлении сенсорной панели Touch Bar. Она уже присутствует в нынешних ноутбуках MacBook Pro, а именно в клавиатуре Magic Keyboard вместо верхнего ряда клавиш с функционалом.
Пока пресс-служба не сообщает сроки реализации технологий.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:30

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