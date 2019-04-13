Face ID будет распознавать владельца устройства по сетчатке глаз





Улучшение в работе Face ID помогут определять личность по сетчатке глаз, а не только сканировать лицо. Это способствует повышению уровня безопасности. Злоумышленникам будет сложнее обмануть систему, ведь новая функция различит даже близнецов.Также в патенте написано о возможном появлении сенсорной панели Touch Bar. Она уже присутствует в нынешних ноутбуках MacBook Pro, а именно в клавиатуре Magic Keyboard вместо верхнего ряда клавиш с функционалом.Пока пресс-служба не сообщает сроки реализации технологий.