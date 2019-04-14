Хроническая болезнь почек ускоряет развитие деменции





Портал Европейской ассоциации диализа и трансплантации представил результаты исследования о связи между ХБП и нарушением когнитивных способностей. Сбои в функционировании мозга возникают в случае снижения скорости фильтрации почек. Пересадка органа, как выяснили авторы научной работы, замедляет развитие деменции.Людям, склонным к заболеваниям почек, а также пациентам с выявленным недугом во избежание негативного влияния на мозг болезни рекомендуют регулярную профилактику. Специалисты советуют проведение скрининга, направленного на выявление патологий главного органа ЦНС, что должно быть назначено лечащим врачом.