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Хроническая болезнь почек ускоряет развитие деменции

Хроническая болезнь почек (ХБП) уже на ранних стадиях вызывает умеренные когнитивные нарушения. Развитие деменции в результате этого недуга, в отличие от стандартного ее вида, не зависит от возраста.
Хроническая болезнь почек ускоряет развитие деменции

Портал Европейской ассоциации диализа и трансплантации представил результаты исследования о связи между ХБП и нарушением когнитивных способностей. Сбои в функционировании мозга возникают в случае снижения скорости фильтрации почек. Пересадка органа, как выяснили авторы научной работы, замедляет развитие деменции.

Людям, склонным к заболеваниям почек, а также пациентам с выявленным недугом во избежание негативного влияния на мозг болезни рекомендуют регулярную профилактику. Специалисты советуют проведение скрининга, направленного на выявление патологий главного органа ЦНС, что должно быть назначено лечащим врачом.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:30

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