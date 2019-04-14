Хроническая болезнь почек ускоряет развитие деменции
Хроническая болезнь почек (ХБП) уже на ранних стадиях вызывает умеренные когнитивные нарушения. Развитие деменции в результате этого недуга, в отличие от стандартного ее вида, не зависит от возраста.
Портал Европейской ассоциации диализа и трансплантации представил результаты исследования о связи между ХБП и нарушением когнитивных способностей. Сбои в функционировании мозга возникают в случае снижения скорости фильтрации почек. Пересадка органа, как выяснили авторы научной работы, замедляет развитие деменции.
Людям, склонным к заболеваниям почек, а также пациентам с выявленным недугом во избежание негативного влияния на мозг болезни рекомендуют регулярную профилактику. Специалисты советуют проведение скрининга, направленного на выявление патологий главного органа ЦНС, что должно быть назначено лечащим врачом.
Портал Европейской ассоциации диализа и трансплантации представил результаты исследования о связи между ХБП и нарушением когнитивных способностей. Сбои в функционировании мозга возникают в случае снижения скорости фильтрации почек. Пересадка органа, как выяснили авторы научной работы, замедляет развитие деменции.
Людям, склонным к заболеваниям почек, а также пациентам с выявленным недугом во избежание негативного влияния на мозг болезни рекомендуют регулярную профилактику. Специалисты советуют проведение скрининга, направленного на выявление патологий главного органа ЦНС, что должно быть назначено лечащим врачом.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:30