АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Motorola предложила лучшие виджеты для Android-устройств
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Ремонт Huawei P30 Pro окажется слишком дорогостоящим

Специалисты из Калифорнии оценили смартфон компании Huawei P30 Pro. Выяснилось, что ремонт устройства окажется слишком сложным и дорогостоящим для владельца.
Ремонт Huawei P30 Pro окажется слишком дорогостоящим

Эксперты из iFixit поставили всего 4 из 10 баллов за пригодность к ремонту Huawei P30 Pro. Для замены экрана нужно будет разобрать половину устройства, а во время пользования существует высокий уровень риска повредить защитное стекло.

Относительно преимуществ, в Huawei P30 Pro огромное количество модулей в структуре и классические механизмы крепления. Не займет много времени и замена батареи, ведь для этого не нужно прилагать особых усилий.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марина Африкантова и Роман Капаклы
Ремонт Huawei P30 Pro окажется слишком
Face ID будет распознавать владельца
Названы семь скрытых симптомов рака
Ольга Орлова даёт советы для девушки
Специалисты рассказали о новом концепте
Алиана Устиненко влезла в пару Татьяны
Худеющая Саша Черно сорвалась на мужа
Топовые пары «Дома-2» отправляются в
Анастасия Лисова довольна состоянием
Ученый рассмотрел третий глаз в «лице
Максим Виторган закрутил роман с
Врачи назвали 9 схожих с аутизмом
Американские исследователи не выявили
Иосиф Оганесян намерен сохранить брак с
Эксперты развенчали миф о том, что
Сергей Жуков порадовал поклонников
Роман Гриценко не признаётся в разрыве
Юлия Проскурякова удивлена силой воли
Французские ученые обнаружили в составе
Сергей Соседов сравнил Аллу Пугачёву с
Нюша и ее муж трогательно поздравили
«Тянет на поиск приключений»: Роза
Facebook оплачивает дорогостоящую
Ученые смогли сделать соленую пищу
Дочь Алсу не стала финалисткой шоу
Аналитики назвали ТОП-5 необычных
Компания Motorola предложила лучшие
Модель Белла Хадид показала подписчикам
Ольга Бузова выбрала карьеру в ущерб
Просмотреть все новости