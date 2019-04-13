Ремонт Huawei P30 Pro окажется слишком дорогостоящим
Специалисты из Калифорнии оценили смартфон компании Huawei P30 Pro. Выяснилось, что ремонт устройства окажется слишком сложным и дорогостоящим для владельца.
Эксперты из iFixit поставили всего 4 из 10 баллов за пригодность к ремонту Huawei P30 Pro. Для замены экрана нужно будет разобрать половину устройства, а во время пользования существует высокий уровень риска повредить защитное стекло.
Относительно преимуществ, в Huawei P30 Pro огромное количество модулей в структуре и классические механизмы крепления. Не займет много времени и замена батареи, ведь для этого не нужно прилагать особых усилий.
Эксперты из iFixit поставили всего 4 из 10 баллов за пригодность к ремонту Huawei P30 Pro. Для замены экрана нужно будет разобрать половину устройства, а во время пользования существует высокий уровень риска повредить защитное стекло.
Относительно преимуществ, в Huawei P30 Pro огромное количество модулей в структуре и классические механизмы крепления. Не займет много времени и замена батареи, ведь для этого не нужно прилагать особых усилий.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:07