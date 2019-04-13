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Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря

Желчный пузырь, как и остальные органы человека, может стать жертвой онкологического заболевания. Специалисты акцентировали внимание на семи симптомах этого вида рака и советуют не заниматься самолечением.
Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря

Первым сигналом возможного развития злокачественной опухоли в желчном пузыре является приобретение белками глаз и кожей желтого оттенка. Иногда этот симптом указывает на проблемы с печенью. Рак желчного пузыря сопровождается резкими, не утихающими болями в области живота. Особенное внимание стоит обратить, если они локализуются в верхней части справа, и обязательно проконсультироваться с врачом.

При онкологии такого вида наблюдаются симптомы, напоминающие признаки гриппа. Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса. Насторожить должны зуд кожи, темный оттенок мочи, слишком жирная консистенция кала. Способствовать образованию опухоли могут камни в органе, иногда опасный недуг передается по наследству.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:54

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