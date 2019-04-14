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Samsung готовит к выпуску бюджетный смартфон Galaxy M40

Южнокорейский производитель Samsung Group готовит к выпуску новый бюджетный смартфон Galaxy M40. Пока в данной линейке представлены только три модели: M10, M20 и M30.
Samsung готовит к выпуску бюджетный смартфон Galaxy M40

В ближайшем будущем ожидается представление новой модели Galaxy M40. Эта информация была обнаружена на сайте Wi-Fi Alliance. Там устройство имело название SM-M405F, но по данным интернет-издания Gizchina, этим номером зашифрован Galaxy M40. Указывается, что новинка функционирует на основе ОП Android 9 Pie.

Специалисты предполагают, что Samsung Galaxy M40 может получить немного другой внешний вид, чем у своего предшественника, который уже стал популярным на мировом рынке. Изменения коснутся только диагонали дисплея и емкости аккумулятора. О дате выхода и стоимости нового смартфона информации пока нет.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 05:20

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