Ольга Орлова даёт советы для девушки Саймона Марданшина на тет-а-тете

Ольга Орлова сначала пообщалась с Анастасией Якуб и узнала, что девушка очень хочет заниматься на проекте "Дом-2" чем-то интересным, а не только целыми днями сидеть на общей кухне. Участница увлекается творчеством, в связи с чем телеведущая посоветовала Саймону Марданшину купить ей цветную бумагу, клей, бисер, ножницы. Тем не менее, молодой человек ответил, что он предоставит возлюбленной все условия для осуществления ее желаний только после того, как она сама об этом попросит.Стоит отметить, что поведение Саймона Марданшина давно возмущает телезрителей и фанатов шоу. Возлюбленные должны "на коленях" просить у молодого человека то, что им нужно. Подобное высокомерие, считают в Сети, кто-то из ведущих должен устранить и объяснить, что к девушкам нужно относиться в первую очередь с уважением.