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Алиана Устиненко влезла в пару Татьяны Строковой и Даниила Сахнова

Алиана Устиненко даже после ухода с проекта "Дом-2" успевает участвовать в жизни живущих в Периметре. Так, девушка стала проявлять явную симпатию к Даниилу Сахнову, недавно бросившему Татьяну Строкову.
Алиана Устиненко влезла в пару Татьяны Строковой и Даниила Сахнова

Причину расставания Даниила Сахнова с Татьяной Строковой не поняли ни участники, ни телеведущие "Дома-2". Прямо на Лобном месте молодой человек заявил, что больше не хочет быть с избранницей, она ему не нравится, и он не считает ее женственной. Многие решили, что слова парня - ложь, а виной всему бывшая супруга Александра Гобозова. Теперь сам Сахнов чуть ли не плачет в каждом кадре, а его бывшая возлюбленная полностью разбита.

Подробности произошедшего руководство обещает показать в следующем выпуске программы "Бородина против Бузовой". Многие телезрители интересуются, чем же не угодила Сахнову Строкова, постоянно решающая проблемы пары сама и принимающая важные решение за участника реалити. Молодого человека уже успели осудить, но все же интересно, вернут ли на проект Алиану Устиненко, чтобы она вновь создала фальшивую, как считают фанаты шоу, пару с Даниилом Сахновым.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:09

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