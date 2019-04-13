Худеющая Саша Черно сорвалась на мужа на глазах у Ольги Бузовой
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно не скрывает, что в последнее время пытается придерживаться диеты, чтобы не повысить уровень сахара в крови, а также похудеть. Однако видимо из-за этого у девушки часто меняется настроение, примером чего стало ее нападение на мужа на глазах у Ольги Бузовой.
Шоу "Бородина против Бузовой" помогает участникам реалити шоу "Дом-2" решить проблемы в их отношениях. Последний выпуск программы был посвящен очередному конфликту супругов Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Так, в очередной раз звезда реалити возмутилась желанием мужа стать актером, что он, по словам Черно, успешно делает и на проекте. Однако разговор вышел за рамки ссор, доказательством чего стало нападение супруги на Иосифа Оганесяна. Через всю студию участница реалити пронеслась к мужу, бросив в него корзину с фруктами.
Все происходило на глазах Ольги Бузовой, телеведущая попыталась остановить разгневанную Черно, но только словами. Остановить девушку она не смогла. Многие решили, что, скорее всего, виной всему диета Черно, из-за которой она ведет себя так неуравновешенно.
Шоу "Бородина против Бузовой" помогает участникам реалити шоу "Дом-2" решить проблемы в их отношениях. Последний выпуск программы был посвящен очередному конфликту супругов Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Так, в очередной раз звезда реалити возмутилась желанием мужа стать актером, что он, по словам Черно, успешно делает и на проекте. Однако разговор вышел за рамки ссор, доказательством чего стало нападение супруги на Иосифа Оганесяна. Через всю студию участница реалити пронеслась к мужу, бросив в него корзину с фруктами.
Все происходило на глазах Ольги Бузовой, телеведущая попыталась остановить разгневанную Черно, но только словами. Остановить девушку она не смогла. Многие решили, что, скорее всего, виной всему диета Черно, из-за которой она ведет себя так неуравновешенно.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:58