Худеющая Саша Черно сорвалась на мужа на глазах у Ольги Бузовой

Шоу "Бородина против Бузовой" помогает участникам реалити шоу "Дом-2" решить проблемы в их отношениях. Последний выпуск программы был посвящен очередному конфликту супругов Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Так, в очередной раз звезда реалити возмутилась желанием мужа стать актером, что он, по словам Черно, успешно делает и на проекте. Однако разговор вышел за рамки ссор, доказательством чего стало нападение супруги на Иосифа Оганесяна. Через всю студию участница реалити пронеслась к мужу, бросив в него корзину с фруктами.Все происходило на глазах Ольги Бузовой, телеведущая попыталась остановить разгневанную Черно, но только словами. Остановить девушку она не смогла. Многие решили, что, скорее всего, виной всему диета Черно, из-за которой она ведет себя так неуравновешенно.