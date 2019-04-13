Специалисты рассказали о новом концепте ВАЗ-2151





Концепт ВАЗ, который пришел на смену модели 2151, имеет сходства с внешним видом Fiat Stilo и Ford Fusion. Вместительность багажного отделения составляет 500 л. LADA получила двигатель, способный разогнать машину с места до 100 км/ч за 14 секунд и две подушки безопасности. Также появилась подвеска на двойных рычагах от MacPherson.Однако после демонстрации «Неоклассика» так и не попала на автомобильный рынок. Сначала ее не стали тестировать, а позже пресс-служба компании заявила, что не пустит данное транспортное средство в массовое производство.