Специалисты рассказали о новом концепте ВАЗ-2151
Концепт ВАЗ-2151 был представлен на автосалоне столицы в 2002 году. Специалисты рассказали о модели с задним приводом, которую назвали «Неоклассикой».
Концепт ВАЗ, который пришел на смену модели 2151, имеет сходства с внешним видом Fiat Stilo и Ford Fusion. Вместительность багажного отделения составляет 500 л. LADA получила двигатель, способный разогнать машину с места до 100 км/ч за 14 секунд и две подушки безопасности. Также появилась подвеска на двойных рычагах от MacPherson.
Однако после демонстрации «Неоклассика» так и не попала на автомобильный рынок. Сначала ее не стали тестировать, а позже пресс-служба компании заявила, что не пустит данное транспортное средство в массовое производство.
Концепт ВАЗ, который пришел на смену модели 2151, имеет сходства с внешним видом Fiat Stilo и Ford Fusion. Вместительность багажного отделения составляет 500 л. LADA получила двигатель, способный разогнать машину с места до 100 км/ч за 14 секунд и две подушки безопасности. Также появилась подвеска на двойных рычагах от MacPherson.
Однако после демонстрации «Неоклассика» так и не попала на автомобильный рынок. Сначала ее не стали тестировать, а позже пресс-служба компании заявила, что не пустит данное транспортное средство в массовое производство.
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:20