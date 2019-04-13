АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Motorola предложила лучшие виджеты для Android-устройств
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Специалисты рассказали о новом концепте ВАЗ-2151

Концепт ВАЗ-2151 был представлен на автосалоне столицы в 2002 году. Специалисты рассказали о модели с задним приводом, которую назвали «Неоклассикой».
Специалисты рассказали о новом концепте ВАЗ-2151

Концепт ВАЗ, который пришел на смену модели 2151, имеет сходства с внешним видом Fiat Stilo и Ford Fusion. Вместительность багажного отделения составляет 500 л. LADA получила двигатель, способный разогнать машину с места до 100 км/ч за 14 секунд и две подушки безопасности. Также появилась подвеска на двойных рычагах от MacPherson.

Однако после демонстрации «Неоклассика» так и не попала на автомобильный рынок. Сначала ее не стали тестировать, а позже пресс-служба компании заявила, что не пустит данное транспортное средство в массовое производство.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Орлова даёт советы для девушки
Специалисты рассказали о новом концепте
Алиана Устиненко влезла в пару Татьяны
Худеющая Саша Черно сорвалась на мужа
Топовые пары «Дома-2» отправляются в
Анастасия Лисова довольна состоянием
Ученый рассмотрел третий глаз в «лице
Максим Виторган закрутил роман с
Врачи назвали 9 схожих с аутизмом
Американские исследователи не выявили
Иосиф Оганесян намерен сохранить брак с
Эксперты развенчали миф о том, что
Сергей Жуков порадовал поклонников
Роман Гриценко не признаётся в разрыве
Юлия Проскурякова удивлена силой воли
Французские ученые обнаружили в составе
Сергей Соседов сравнил Аллу Пугачёву с
Нюша и ее муж трогательно поздравили
«Тянет на поиск приключений»: Роза
Facebook оплачивает дорогостоящую
Ученые смогли сделать соленую пищу
Дочь Алсу не стала финалисткой шоу
Аналитики назвали ТОП-5 необычных
Компания Motorola предложила лучшие
Модель Белла Хадид показала подписчикам
Ольга Бузова выбрала карьеру в ущерб
Венгерская версия пикапа LADA Granta
Руководство «Дома-2» деньгами может
Врачи рассказали о болезнях, которые
Кристина Асмус показала поклонникам
Просмотреть все новости