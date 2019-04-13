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Топовые пары «Дома-2» отправляются в «Спаси свою любовь»

Топовые пары скандального проекта «Дом-2» поочерёдно отправляются в шоу «Спаси свою любовь». Об этом зрителям рассказала Саша Черно, вписав себя с Иосифом Оганесяном в их число.

Топовые пары «Дома-2» отправляются в «Спаси свою любовь»


Как стало известно поклонникам телестройки «Дом-2», руководство постепенно отправляет одну за другой топовые пары проекта в шоу «Спаси свою любовь». Первыми туда переходят роман Капаклы и Марина Африкантова, вслед за которыми последуют Алексей Купин и Майя Донцова.

Топовые пары «Дома-2» отправляются в «Спаси свою любовь»


Теперь же вместе с новенькими участниками на Поляне остаётся всё семейство Рапунцель, которому, по мнению фанатов, и достанется важная миссия — удерживать рейтинги реалити-шоу на должном уровне.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:54

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