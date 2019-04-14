Наташа Поли восхитила идеальной фигурой спустя две недели после родов

Пополнение в семействе уроженки Перми Натальи Полевщиковой, добившейся мирового признания в модельном бизнесе, случилось 30 марта. Звезда подиума родила сына, которому дали имя Эдриан Грей Баккер. Не прошло и двух недель после радостного события, как Наташа Поли встала на высокие каблуки и облачилась в наряд, отлично подчеркнувший идеальные изгибы ее тела.На фото модель позирует в черном пиджаке поверх белого топа и стильных рваных джинсах. Образ знаменитости дополняют солнцезащитные очки и сумка. Поклонников, не заметивших ни грамма лишнего веса, привела в восторг прекрасная фигура матери двоих детей. «Это вы в такой форме уже после родов?!» - недоумевали фолловеры.