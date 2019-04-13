Анастасия Лисова довольна состоянием своей груди после родов





Анастасия Лисова, отвечая на многочисленные вопросы своих подписчиков в Instagram, заявила, что сейчас полностью довольна состоянием и формой своей груди, даже после родов и вскармливания ребёнка. Оказалось, что для сохранения привлекательности бюста экс-звезда «Дома-2» носила корректирующее бельё и никогда не давала груди провисать, поддерживая её руками в моменты, когда находилась без бюстгальтера.Сейчас Лисова не скрывает, что после родов её грудь увеличилась на несколько размеров и страхи потерять привлекательность после грудного вскармливания определённо были, но теперь всё позади.