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Анастасия Лисова довольна состоянием своей груди после родов

Бывшая участница скандальной телестройки «Дом-2» Анастасия Лисова призналась, что осталась довольна состоянием своей груди после родов и кормления ребёнка. Несмотря на крупные размеры бюста, кожа у девушки не обвисла и форму она не потеряла.

Анастасия Лисова довольна состоянием своей груди после родов


Анастасия Лисова, отвечая на многочисленные вопросы своих подписчиков в Instagram, заявила, что сейчас полностью довольна состоянием и формой своей груди, даже после родов и вскармливания ребёнка. Оказалось, что для сохранения привлекательности бюста экс-звезда «Дома-2» носила корректирующее бельё и никогда не давала груди провисать, поддерживая её руками в моменты, когда находилась без бюстгальтера.

Анастасия Лисова довольна состоянием своей груди после родов


Сейчас Лисова не скрывает, что после родов её грудь увеличилась на несколько размеров и страхи потерять привлекательность после грудного вскармливания определённо были, но теперь всё позади.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:42

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