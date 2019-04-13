Ученый рассмотрел третий глаз в «лице на Марсе»





В 1975 году Скотту Уорингу удалось обнаружить «лицо на Марсе», когда он находился в одной из библиотек. Несмотря на то, что прошло уже почти 45 лет с того момента, уфолог решил вернуться к снимку, чтоб изучить его с помощью новых технологий, а именно специального ПО для контраста и фокусировки.Скотт Уоринг убежден, что сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства знают многие подробности относительно кадра, однако держат это втайне от людей. По словам специалиста, инопланетяне населяют объекты космоса, но у них есть весомые причины скрывать свое существование от жителей планеты Земля. Периодически он публикует в Сети доказательства этому.